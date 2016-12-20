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    В посольстве России в Азербайджане приспущен государственный флаг - ФОТО

    Жители Баку приносят к посольству цветы в знак соболезнования в связи с убийством посла России в Анкаре

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве России в Азербайджане  приспущен государственный флаг в связи с гибелью главы диппредставительства России в Турции Андрея Карлова. Как сообщает Report, жители Баку приносят к посольству цветы в знак соболезнования в связи с убийством посла России в Анкаре.

    Вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова произошло накануне в Анкаре. Посол получил огнестрельное ранение на открытии выставки и впоследствии скончался.

    Фото: Фири Салим 

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