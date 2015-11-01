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    В посольстве России в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

    Запись в книге соболезнований можно сделать 2 и 3 ноября

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В связи с авиакатастрофой российского самолета 31 октября в Египте в Посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований. Как сообщили Report в посольстве, запись в книге соболезнований можно сделать 2 ноября  – с 15:00 до 17:00 часов и 3 ноября  – с 10:00 до 12:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов.

    Лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

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