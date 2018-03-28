В посольстве России в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Посольство России в Азербайджане откроет книгу соболезнований в связи с трагедий в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом Report сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

Желающие выразить соболезнования могут оставить запись в книге 28 марта – с 15.00 до 18.00, и 29 марта – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.

Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Отметим, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.