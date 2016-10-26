В посольстве Молдовы в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с выборами президента

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В посольстве Молдовы в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с предстоящими 30 октября выборами президента страны.

Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники бакинского филиала Международного института Мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ) проведут мониторинг на избирательном участке в посольстве Молдовы в Баку.

Отметим, что за пост президента Молдовы поборются 10 кандидатов.

Это будут первые прямые выборы президента Молдовы с 1996 года.