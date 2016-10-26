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    В посольстве Молдовы в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с выборами президента

    За пост президента Молдовы поборются 10 кандидатов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В посольстве Молдовы в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с предстоящими 30 октября выборами президента страны.

    Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники бакинского филиала Международного института Мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ) проведут мониторинг на избирательном участке в посольстве Молдовы в Баку.

    Отметим, что за пост президента Молдовы поборются 10 кандидатов.

    Это будут первые прямые выборы президента Молдовы с 1996 года. 

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