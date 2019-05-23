В посольстве Малайзии в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего короля страны и отца ныне царствующего монарха Ахмад Шаха Аль-Муста-Ин Ибни Аль-Махрума, сообщает Report.

Отметим, что здание посольства расположено по адресу: Наримановский район, улица Джейхуна Гаджибейли, проезд 2, дом 1.

Желающие выразить соболезнования могут оставить записи в посольстве 24 мая с 11:00 до 15:00 и 27 мая с 11:00 по 15:00.

Отметим, что султан Ахмад Шах скончался накануне в Национальном институте сердечных болезней Малайзии в возрасте 89 лет. В связи с его кончиной в штате Паханг объявлен траур, который продлится 40 дней для всех граждан, кроме членов королевской семьи, которые будут оплакивать усопшего 100 дней.

Похороны покойного султана состоятся сегодня после вечерней молитвы в королевской усыпальнице султаната Паханг у Мечети Ахмад Шаха.