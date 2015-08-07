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    В посольстве Латвии в Азербайджане произошли кадровые изменения

    Назначен новый консул посольства

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый консул в посольство Латвии в Азербайджане.

    Как сообщила Report временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Ева Майоре, новым консулом станет Марис Бучка, который заменит на этом посту Виту Фреймане.

    Кроме того, свою дипломатическую миссию завершила и третий секретарь посольства Скайдрите Заране, которая занимала этот пост в течение года в связи с председательством Латвии в Совете Евросоюза.

    Отметим, что в сентября также должен прибыть новый посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

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