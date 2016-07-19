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    В посольстве Кыргызстана в Азербайджане состоялась встреча с представителями Международного молодежного союза

    В ходе встречи обсужден новый проект Культурное наследие стран Великого шелкового пути - национальные праздники

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане состоялась встреча с представителями Международного молодежного союза.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Кыргызстана, в ходе встречи был обговорен новый проект "Культурное наследие стран Великого шелкового пути - национальные праздники". Задачей данного проекта является изучение культурного наследия стран Шелкового пути, продвижение и развитие межкультурного диалога между странами Шелкового пути.

    В ходе встречи посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов информировал об обычаях и традициях кыргызов.

    Во время международного диалога гости были ознакомлены со II Всемирными играми кочевников 2016, которое имеет важное значение как для Кыргызстана, так и для других тюркских народов в целях сохранения и развития культур.

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