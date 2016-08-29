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    В посольстве Кыргызстана в Азербайджане открыта книга соболезнований

    Приспущен государственный флаг Кыргызстана

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с пожаром в Москве, в результате которого погибли 17 кыргызских рабочих.

    Об этом Report сообщил посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов.

    По его словам, книга соболезнований будет открыта в посольстве сегодня с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 часов дня, а также завтра с 10:00 до 13:00.

    Кроме того,  в посольстве приспущен государственный флаг Кыргызстана.

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