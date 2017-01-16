Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой в Бишкеке.

Как сообщил Report посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов, книга соболезнований будет открыта в здании посольства 17 января с 10 до 17 часов и 18 января с 10 до 12 часов.

Кроме того, в посольстве приспущен флаг Кыргызстана в связи с объявленным в стране трауром.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли по меньшей мере 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.