Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с парламентскими выборами в этой стране, намеченными на 4 октября.

Как сообщил Report посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов, в настоящее время ведутся подготовительные работы к выборам.

По сообщению посла, на консульском учете посольства находятся около 60 граждан Кыргызстана: "В основном, это этнические азербайджанцы, являющиеся гражданами Кыргызстана. В основном, они проживают в Хачмазском, Шекинском и Газахском районе. Мы проводим работу с главами исполнительных властей этих районов для организации транспорта для этих граждан, чтобы они смогли проголосовать в Баку".

Посол также сообщил, что соответствующим структурам Азербайджана также были направлены приглашения по наблюдению за выборами в Кыргызстане.