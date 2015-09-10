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    В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с парламентскими выборами

    Посол: На консульском учете находятся около 60 граждан Кыргызстана

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с парламентскими выборами в этой стране, намеченными на 4 октября.

    Как сообщил Report посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов, в настоящее время ведутся подготовительные работы к выборам.

    По сообщению посла, на  консульском учете посольства находятся около 60 граждан Кыргызстана: "В основном, это этнические азербайджанцы, являющиеся гражданами Кыргызстана. В основном, они проживают в Хачмазском, Шекинском и Газахском районе. Мы проводим работу с главами исполнительных властей этих районов для организации транспорта для этих граждан, чтобы они смогли проголосовать в Баку".

    Посол также сообщил, что соответствующим структурам Азербайджана также были направлены приглашения  по наблюдению за выборами в Кыргызстане.

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