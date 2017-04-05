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    В посольстве Колумбии в Азербайджане открыта книга соболезнований

    Книга будет открыта с 5 по 7 апреля с 12:00 до 17:00

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Колумбии в Азербайджане открыта книга соболезнований по случаю многочисленных жертв в результате наводнения в городе Мокоа, сообщает Report со ссылкой на колумбийское диппредставительство.

    Книга будет открыта с  5 по 7 апреля с 12:00 до 17:00.

    Отметим, что в результате наводнений в последние дни в колумбийском городе Мокоа, департаменте Путумайо погибло более 250 человек, сотни получили ранения и пропали без вести. Президент страны объявил чрезвычайное положение из-за наводнений.

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