Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Колумбии в Азербайджане открыта книга соболезнований по случаю многочисленных жертв в результате наводнения в городе Мокоа, сообщает Report со ссылкой на колумбийское диппредставительство.

Книга будет открыта с 5 по 7 апреля с 12:00 до 17:00.

Отметим, что в результате наводнений в последние дни в колумбийском городе Мокоа, департаменте Путумайо погибло более 250 человек, сотни получили ранения и пропали без вести. Президент страны объявил чрезвычайное положение из-за наводнений.