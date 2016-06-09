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    В посольстве Казахстана в Азербайджане открыта книга соболезнований

    В знак траура приспущен национальный флаг

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В связи с трауром по жертвам теракта в Актобе в посольстве Казахстана в Азербайджане приспущен национальный флаг. Как сообщили Report в посольстве Казахстана, также в связи с трауром сегодня  в дипмиссии до 17:00 будет открыта книга соболезнований.

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение об объявлении 9 июня  национального траура в республике в связи с человеческими жертвами в результате террористического акта в Актобе. 

    5 июня группа преступников совершила в Актобе вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего погибли семь человек, в том числе трое военнослужащих. По данным министерства здравоохранения и социального развития страны, с ранениями различной степени к медикам поступили 38 человек. По последним сведениям МВД, в ходе проведения антитеррористической операции были ликвидированы 13 преступников, четверо ранены, шестеро находятся в розыске.

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