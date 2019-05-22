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Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на внеочередных президентских выборах

В посольстве Казахстана в Азербайджане откроют избирательный участок
При посольстве будет открыт избирательный участок

При посольстве Казахстана в Азербайджане в день внеочередных президентских выборов 9 июня откроется 262-ой  избирательный участок.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на конференции, посвященной внеочередным президентским выборам в Казахстане.

"Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать. Голосование будет проводиться с 7 утра до 8 часов вечера по местному времени. Для голосования необходимо иметь паспорт либо удостоверяющий личность документ. Все подготовительные работы для проведения выборов в Казахстане завершены", - подчеркнул Б.Исабаев.

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