Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать на внеочередных президентских выборах

При посольстве Казахстана в Азербайджане в день внеочередных президентских выборов 9 июня откроется 262-ой избирательный участок.

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на конференции, посвященной внеочередным президентским выборам в Казахстане.

"Проживающие в Азербайджане граждане Казахстана смогут проголосовать. Голосование будет проводиться с 7 утра до 8 часов вечера по местному времени. Для голосования необходимо иметь паспорт либо удостоверяющий личность документ. Все подготовительные работы для проведения выборов в Казахстане завершены", - подчеркнул Б.Исабаев.