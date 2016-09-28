В посольстве Израиля в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной Шимона Переса

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В посольстве Израиля в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с кончиной бывшего президента страны Шимона Переса.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, книга соболезнований будет открыта с 29 сентября.

Шимон Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.

Ш.Перес был премьером Израиля в 1984-1986 и в 1995-1996 гг., а также президентом в 2007-2014 гг.