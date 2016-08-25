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    В посольстве Италии в Азербайджане приспущен государственный флаг

    В посольстве пока не получили инструкции об открытии книги памяти в дипломатической миссии

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В память о жертвах землетрясения в Италии в посольстве этой страны в Азербайджане приспущен государственный флаг.

    Об этом сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане.

    В посольстве отметили, что пока не получили инструкции об открытии книги памяти в дипломатической миссии.

    Напомним, что число погибших в результате землетрясения в центральной части Италии достигло как минимум 247 человек, более 300 получили ранения. 

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