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    В посольстве Ирана в Азербайджане приспущен флаг

    Землетрясение унесло жизни порядка 450 человек, пострадали более 7 тысяч

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Ирана в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с трауром по погибшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Исламской республике. Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

    Землетрясение магнитудой 7,3 произошло близ границы Ирана и Ирака в ночь на понедельник. Стихия унесла жизни порядка 450 человек, пострадали более 7 тыс.

    В дипломатическом представительстве отметили, что открытие книги соболезнований при посольстве не предусматривается. 

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