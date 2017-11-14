В посольстве Ирана в Азербайджане приспущен флаг

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Ирана в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с трауром по погибшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Исламской республике. Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло близ границы Ирана и Ирака в ночь на понедельник. Стихия унесла жизни порядка 450 человек, пострадали более 7 тыс.

В дипломатическом представительстве отметили, что открытие книги соболезнований при посольстве не предусматривается.