В посольстве Франции в Азербайджане приспущены флаги

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Посольство Франции в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по жертвам нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщили Report в посольстве Франции, сегодня в 15.00 (12.00 по парижскому времени) в посольстве также будет проведена минута молчания в память о жертвах теракта.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo".

В результате нападения на редакцию журнала погибли 12 человек, 10 человек получили ранения.