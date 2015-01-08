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    В посольстве Франции в Азербайджане приспущены флаги

    Память жертв теракта в Париже почтят минутой молчания

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Посольство Франции в Азербайджане приспустило флаги в знак траура по жертвам нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщили Report в посольстве Франции, сегодня в 15.00 (12.00 по парижскому времени) в посольстве также будет проведена минута молчания в память о жертвах теракта. 

    Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo". 

    В результате нападения на редакцию журнала погибли 12 человек, 10 человек получили ранения. 

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