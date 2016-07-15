В посольстве Франции в Азербайджане приспущен государственный флаг

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В посольстве Франции в Азербайджане в связи с терактом в Ницце приспущен государственный флаг. Об этом Report сообщили в посольстве.

Отметим, государственные флаги в знак соболезнования жертвам теракта приспущены сегодня в Париже, ряде других городов Франции, а также в ряде дипмиссий Франции за рубежом.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

В результате теракта погибли 84 человека, десятки получили ранения.