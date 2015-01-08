Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В посольстве Франции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с погибшими в результате нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщили Report в посольстве, книга соболезнований будет открыта 9 января с 9:00 до 18:00.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo", в результате которого погибли 12 человек, 10 человек получили ранения.

Сегодня в посольстве Франции в Азербайджане в знак траура были приспущены флаги, будет проведена минута молчания в память о жертвах теракта.