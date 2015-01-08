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    В посольстве Франции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

    Книга соболезнований будет открыта 9 января с 9.00 до 18.00

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В посольстве Франции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с погибшими в результате нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщили Report в посольстве, книга соболезнований будет открыта 9 января с 9:00 до 18:00.

    Напомним, президент Франции Франсуа Олланд объявил о трехдневном национальном трауре в память о жертвах нападения на сатирический журнал "Charlie Hebdo", в результате которого погибли 12 человек, 10 человек получили ранения. 

    Сегодня в посольстве Франции в Азербайджане в знак траура были приспущены флаги, будет проведена минута молчания в память о жертвах теракта.

     

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