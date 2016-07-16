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    В посольстве Франции будет открыта книга соболезнований

    Книга будет открыта в понедельник с 10 до 13 часов

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В связи с терактом во французской Ницце в посольстве Франции в Азербайджане будет открыта книга соболезнований.

    Как сообщили Report в посольстве Франции, книга будет открыта в понедельник с 10 до 13 часов.

    Напомним, что в результате теракта, совершенного в Ницце французом тунисского происхождения, погибли 84, ранены более 100 человек. Ответственность на себя за теракт взяла группировка "Исламское государство".

    В связи с инцидентом во Франции, начиная с 16 июля объявлен трехдневный траур.

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