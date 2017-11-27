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    В посольстве Египта в Баку приспущен государственный флаг

    Жертвами атаки, совершенной во время пятничной молитвы, стали свыше 300 человек

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В связи с трауром, объявленным в Египте после теракта в мечети 24 ноября, в посольстве этой страны в Азербайджане был приспущен государственный флаг. 

    Как сообщили Report в посольстве Египта в Азербайджане, траур продлился три дня. 

    Жертвами атаки, совершенной во время пятничной молитвы, стали свыше 300 человек. 

    Отметим, что в связи с терактом в Египте однодневный траур был объявлен также и в Турции. В связи с чем государственный флаг приспущен и в посольстве Турции в Баку. 

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