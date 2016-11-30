Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Бразилии в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с крушением самолета, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе".

Об этом Report сообщили в посольстве Бразилии в Азербайджане.

Напомним, в связи с авиакатастрофой в Бразилии был объявлен трехдневный траур.

29 ноября самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. Авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон.

Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка.

Всего на борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 6 человек.