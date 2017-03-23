В посольстве Азербайджана в Кубе прошла дружественная встреча по случаю праздника Новруз

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Кубе с участием известных представителей ведущих кубинских СМИ и теле- и радиоорганизации Кубы прошла дружественная встреча по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Report в посольстве, поприветствовав гостей, временный поверенный в делах Азербайджана в Кубе Джаваншир Салехов выразил признательность за интерес, проявленный кубинской общественностью к азербайджанской культуре и реалиям. Посол выступил с обширной презентацией касательно тысячелетиями охраняемых нашим народом новрузовских обычаев и традиций.

Дж.Салехов отметил, что по инициативе Азербайджана и других отмечающих этот праздник стран, в 2009 году праздник Новруз включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в 2010 году соответствующей резолюцией Генассамблеи ООН 21 марта был объявлен Международным днем Новруз.

На встрече ответили на вопросы представителей кубинских СМИ, связанные с азербайджанской историей, культурой и международными связями.

Представленные участникам мероприятия новрузовские сладости вызвали у гостей большой интерес.

Затем для представителей СМИ был продемонстрирован документальный фильм, посвященный празднованию Новруз байрамы, а также подготовленные кубинским каналом "Havana" телерепортажи, посвященные предпраздничным вторникам "чершенбе".