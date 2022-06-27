В Польше открылся Всемирный форум городов

В польском городе Катовице открылась XI сессия Всемирного форума городов (WUF11). В нем принимает участие и азербайджанская делегация.
Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.
Девиз WUF11 - "Преобразование наших городов для лучшего будущего". Впервые за свою историю Всемирный форум городов проходит в Центральной Европе.
Дискуссии во время «Всемирного форума городов» будут сосредоточены на шести главных вопросах: справедливые города, зеленое будущее городов, инновации и технологии, повышение устойчивости городов, планирование и управление городами, будущее экономики и муниципальных финансов.
В связи с войной в Украине, по запросу Польши в программу также включена тема восстановления городов после войны.
WUF11 завершит работу 30 июня.