В Польше открылся Всемирный форум городов

В польском городе Катовице открылась XI сессия Всемирного форума городов (WUF11). В нем принимает участие и азербайджанская делегация.

В польском городе Катовице открылась XI сессия Всемирного форума городов (WUF11). В нем принимает участие и азербайджанская делегация.

Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.

Девиз WUF11 - "Преобразование наших городов для лучшего будущего". Впервые за свою историю Всемирный форум городов проходит в Центральной Европе.

Дискуссии во время «Всемирного форума городов» ​ будут сосредоточены на шести главных вопросах: ​ справедливые города, ​ зеленое будущее городов, ​ инновации и технологии, повышение устойчивости городов, ​ планирование и управление городами, ​ будущее экономики и муниципальных финансов. ​

В связи с войной в Украине, по запросу Польши в программу также включена тема восстановления городов после войны.

WUF11 завершит работу 30 июня.