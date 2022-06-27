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В Польше открылся Всемирный форум городов

В Польше открылся Всемирный форум городов В польском городе Катовице открылась XI сессия Всемирного форума городов (WUF11). В нем принимает участие и азербайджанская делегация.
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 12:03
В Польше открылся Всемирный форум городов

В польском городе Катовице открылась XI сессия Всемирного форума городов (WUF11). В нем принимает участие и азербайджанская делегация.

Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.

Девиз WUF11 - "Преобразование наших городов для лучшего будущего". Впервые за свою историю Всемирный форум городов проходит в Центральной Европе.

Дискуссии во время «Всемирного форума городов» ​ будут сосредоточены на шести главных вопросах: ​ справедливые города, ​ зеленое будущее городов, ​ инновации и технологии, повышение устойчивости городов, ​ планирование и управление городами, ​ будущее экономики и муниципальных финансов. ​

В связи с войной в Украине, по запросу Польши в программу также включена тема восстановления городов после войны.
WUF11 завершит работу 30 июня.

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Версия на английском языке ФотоWorld Urban Forum kicks off in Poland
Версия на азербайджанском языке ФотоPolşada Ümumdünya Şəhər Forumu işə başlayıb

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