В Польше за последние 10 месяцев более тысячи азербайджанцев получили разрешение на проживание

Варшава. 12 ноября. REPORT.AZ/ С 1 января до 1 ноября 2018 года 1002 азербайджанца из разных уголков мира получили официальное разрешение на проживание в Республике Польша.

Как сообщили варшавскому бюро Report в Управлении по делам иностранцев Польши, из них 872 человека получили разрешение на временное проживание, 79 человек - разрешение на постоянное проживание, 32 человека - разрешение на длительное проживание в Европейском Союзе, 8 человек - разрешение на пребывание по гуманитарным причинам, 11 человек - разрешение на пребывание по другим причинам.

105 человек из получивших разрешение на проживание - лица до 20 лет, 684 человека в возрасте 20-40 лет, 202 человека в возрасте 40-59 лет, 10 человек в возрасте 60-79 лет, 1 человек в возрасте 81 года. В целом, 732 из них - мужчины и 265 - женщины.