Открытие памятника Узеиру Гаджибекову в Петербурге состоится в 2025 году

Памятник основателю азербайджанской оперы и автору гимна Азербайджана Узеиру Гаджибекову будет установлен в Санкт-Петербурге, где композитор учился в начале XX века.

Памятник основателю азербайджанской оперы и автору гимна Азербайджана Узеиру Гаджибекову будет установлен в Санкт-Петербурге, где композитор учился в начале XX века.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу городской администрации, об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым во время официального визита в Баку.

"Сейчас мы ведем работу по установке в Санкт-Петербурге памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову. Торжественное открытие монумента будет приурочено к 140-летию со дня его рождения в сентябре 2025 года. К этому времени благоустроим одноименный сквер в Выборгском районе города", - передала пресс-служба слова губернатора.

Монумент появится в сквере, который тоже носит имя выдающегося композитора. Петербургская топонимическая комиссия присвоила ему это название в 2020 году.

Автором памятника является скульптор, академик Российской академии художеств и Флорентийской академии искусств Айдын Зейналов.

Узеир Гаджибеков (1885 - 1948) - представитель азербайджанской культуры, композитор, музыковед, публицист, драматург, педагог и общественный деятель. Он считается основателем современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы.

В 1913 году Гаджибеков учился в Петербургской консерватории. Петербургский период сыграл важную роль в творчестве композитора. В это время он создал музыкальную комедию "Аршин мал алан".