В перуанском СМИ разоблачена армянская ложь

В одной из самых влиятельных газет Перу El Comercio опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова под названием "Ложь не может способствовать доверию и миру", полностью разоблачающая армянскую ложь.

В одной из самых влиятельных газет Перу El Comercio опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова под названием "Ложь не может способствовать доверию и миру", полностью разоблачающая армянскую ложь.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье, написанной в ответ на клевету и ложь армянского посла в интервью данному изданию, представлена подробная информация об истории региона и происходящих здесь событиях.

До сведения читателей было доведено, что Карабах, являющийся исконной азербайджанской землей, признан международной общественностью, в том числе Перу, как неотъемлемая часть Азербайджана. Было подчеркнуто, что на таких территориях, как Зангезур, Басаркечяр, Гейча, где исторически проживали азербайджанцы, на протяжении десятилетий целенаправленно разрушалось и уничтожалось наше национально-культурное наследие, арменизировались азербайджанские топонимы.

В статье также содержится обширная информация о военной агрессии Армении против Азербайджана, длившейся почти 30 лет, тяжелых последствиях оккупационной политики, геноциде, совершенном этой страной, многочисленных военных преступлениях, этнических чистках, которые провели армяне.

Подчеркивается, что в отличие от моноэтнической Армении, в Азербайджане, который исторически отличался искренней приверженностью ценностям мультикультурализма, в мире и спокойствии живут представители разных наций и религий.

В статье также разоблачена армянская ложь о закрытии Лачынской дороги и якобы взятии армянских жителей в "блокаду".Посол М.Талыбов доказал фактами, что эти утверждения совершенно необоснованны и сообщил, что транспортные средства свободно передвигаются по указанной дороге.

Кроме того, представлена подробная информация о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и переговорах по мирному договору, подчеркнуто, что единственным путем к миру являются подписание мирного соглашения на основе пяти основных принципов, предложенных Азербайджаном, включающим делимитацию границ, открытие коммуникаций в регионе, в том числе Зангезурского коридора, а также отказ Армении от территориальных претензий.