В перуанском СМИ освещены препятствия, создаваемые Арменией процессу нормализации

В газете La Razon, обладающей большой читательской аудиторией в Перу, опубликовано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова, где говорится о препятствиях, создаваемых Арменией процессу азербайджано-армянской нормализации.

В газете La Razon, обладающей большой читательской аудиторией в Перу, опубликовано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова, где говорится о препятствиях, создаваемых Арменией процессу азербайджано-армянской нормализации.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В материале представлена подробная информация о новых реалиях, сложившихся на постконфликтном этапе, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о трудностях и препятствиях, которые армянская сторона создает в рамках процесса.

В интервью подчеркнуто, что Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета Безопасности ООН и обеспечил свою территориальную целостность в результате блестящей победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне. Также предоставлена подробная информация о переговорном процессе, проводимом в настоящее время с участием международных посредников на различных платформах, и предложениях азербайджанской стороны. Отмечается, что в то время, как Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, существует хорошая возможность для подписания мирного договора между двумя странами на основе выдвинутых азербайджанской стороной пяти принципов, которые, в свою очередь, основываются на международном праве. В этой связи подчеркивается, что делимитация границ между двумя странами, разблокировка коммуникаций в регионе, включая открытие Зангезурского коридора, имеют региональное и международное значение.

В материале отмечено, что Азербайджана ни в коем случае не допустит проявлений сепаратизма на своей территории, а также констатирована важность отказа Армении от реваншистской политики и вывода незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий. Подчеркивается, что Азербайджан на протяжении всей истории прослыл страной, приверженной ценностям мультикультурализма и толерантности, а права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в Карабахском регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

В интервью была представлена информация о восстановительных и строительных работах, которые стремительными темпами продолжаются на освобожденных от оккупации территориях, отмечено, что в результате осуществляемых масштабных проектов Карабах превратится в одну из самых красивых и благоустроенных уголков мира. В материале подчеркнуто, что массовое загрязнение азербайджанских земель минами не только тормозит проводимые восстановительные и реконструкционные работы, но и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, и в этой связи была отмечена важность оказания давления международным сообществом на Армению с целью передачи карт минных полей.

В заключение была выражена удовлетворенность развитием отношений между Азербайджаном и Перу в различных сферах, отмечен широкий потенциал для дальнейшего укрепления связей дружбы и сотрудничества между двумя странами, было отмечено, что открытие посольства Перу в Азербайджане придаст дополнительный импульс развитию этих отношений.