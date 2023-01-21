В перуанском СМИ опубликована статья в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января

В официальной государственной газете "Эль Перуано", которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.

В официальной государственной газете "Эль Перуано", которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в материале рассказывается о событиях "Кровавого января", которые вошли в историю современного Азербайджана, как одна из самых трагических, и в то же время героических страниц. Предоставляется информация о страшном и спланированном преступлении руководства бывшего СССР против освободительной борьбы азербайджанского народа.

В статье рассказывается об историческом преступлении, совершенном советскими войсками в Азербайджане, в результате которого были хладнокровно убиты до 150 мирных жителей, включая стариков, женщин, детей, ранены сотни людей.

Автор сообщает, что до сих пор помнит трагические события тех дней и тяжелые последствия вероломного нападения. В статье отмечается, что советская военная интервенция не смогла удержать азербайджанский народ от его решительной борьбы за свободу, а наоборот, привела к тому, что в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость.

В материале подчеркивается, что трагедия 20 Января стала поворотным моментом в новейшей истории Азербайджана, и наш народ вновь продемонстрировал мужество и решимость во время Отечественной войны, результатом которой стала грандиозная победа в 2020 году.

В завершение отмечается, что каждый год представители азербайджанской общественности посещают Аллею шехидов, где похоронены отважные герои, отдавшие свои жизни за будущее страны, и с глубоким уважением чтят их светлую память.