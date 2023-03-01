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В перуанском СМИ опубликована статья в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В перуанском СМИ опубликована статья в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида В официальной государственной газете El Peruano, которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 02:24
В перуанском СМИ опубликована статья в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В официальной государственной газете El Peruano, которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в ней говорится о кровавом преступлении, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, об этнической чистке, проведенной в отношении наших соотечественников.

Отмечено, что в ту кровавую ночь произошла самая страшная трагедия в новейшей истории, вооруженные силы Армении совершили геноцид в отношении азербайджанцев. Были беспощадно убиты сотни мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики.

Подчеркивается, что законодательные органы многих государств, в том числе Конгресс Перу, приняли резолюции и решения, осуждающие геноцид мирного населения.

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Версия на азербайджанском языке Perunun tanınmış “El Peruano” qəzeti : “Xocalı - ədalət gözləyən cinayət”

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