В перуанском СМИ опубликована статья в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В официальной государственной газете El Peruano, которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В официальной государственной газете El Peruano , которая является старейшим и влиятельнейшим изданием Перу, опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в ней говорится о кровавом преступлении, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, об этнической чистке, проведенной в отношении наших соотечественников.

Отмечено, что в ту кровавую ночь произошла самая страшная трагедия в новейшей истории, вооруженные силы Армении совершили геноцид в отношении азербайджанцев. Были беспощадно убиты сотни мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики.

Подчеркивается, что законодательные органы многих государств, в том числе Конгресс Перу, приняли резолюции и решения, осуждающие геноцид мирного населения.