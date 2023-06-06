В перуанском СМИ затронута последняя ситуация в азербайджано-армянской нормализации

На популярном новостном портале Перу Guik опубликовано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова.

На популярном новостном портале Перу Guik опубликовано интервью посла Азербайджана в этой стране Мамеда Талыбова.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В материале представлена информация о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах по окончательному мирному соглашению с участием различных международных акторов.

Выразив надежду, что мирный договор будет подписан до конца этого года, азербайджанский дипломат отметил, что освобожденные от оккупации территории подверглись разрушению и урбициду, экоциду, культурциду, однако в настоящее время на этих землях проводится масштабная реконструкция и разминирование.

В интервью также представлена информация о реализации проектов "умное село" и “умный город”, а также о процессе поэтапного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

До сведения читателей доводится, что с целью предотвращения переброски на территорию Азербайджана живой силы, боеприпасов, мин, а также иных грузов военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований, на границе с Арменией установлен пункт пропуска и через него осуществляется беспрепятственное движение в обоих направлениях.

Также была подчеркнута необходимость реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество и государство, разблокировка всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе, в частности, важность открытия Зангезурского коридора с точки зрения развития региона.