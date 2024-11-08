В Перу торжественно отметили День Победы Азербайджана

В оперуанской столице Лиме по инициативе Посольства Азербайджана в Перу и при поддержке местных органов исполнительной власти в центральном парке Circuito Mágico Del Agua на музыкальных фонтанах была представлена видеопроекция, посвященная Дню Победы 8 но

В оперуанской столице Лиме по инициативе Посольства Азербайджана в Перу и при поддержке местных органов исполнительной власти в центральном парке Circuito Mágico Del Agua на музыкальных фонтанах была представлена видеопроекция, посвященная Дню Победы 8 ноября, а парк был окрашен в цвета азербайджанского флага.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

Тысячам посетителей парка были представлены видеоролики о Дне Победы Азербайджана, масштабных восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях, международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", об истории, культуре и искусстве нашей страны, а также музыкальные произведения азербайджанских композиторов.

Презентация вызвала большой интерес у многочисленных гостей парка.