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В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 10:14
В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Находящийся с визитом в Соединенных Штатах Америки первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.

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Версия на английском языке Prospects for military cooperation between Azerbaijan and US discussed at Pentagon
Версия на азербайджанском языке Pentaqonda Azərbaycan və ABŞ arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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