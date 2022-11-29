В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Находящийся с визитом в Соединенных Штатах Америки первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.