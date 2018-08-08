В Пентагоне допустили участие других стран в деле "о вмешательстве РФ"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис предположил, что сразу несколько стран пытались воздействовать на результаты президентских выборов в США в 2016 году. По его словам, помимо обвиняемой Вашингтоном Москвы в итоги голосования вмешивались и «другие», передает Report.

«Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но совершенно точно, что Россия, пытались оказать влияние на ход голосования и испортить избирательный процесс», — цитирует Мэттиса агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Расследование приписываемого России вмешательства в выборы президента США и якобы существовавшего сговора между Москвой и действующим главой Белого дома Дональдом Трампом ведется с 2016 года.

На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

До сих пор никаких доказательств предъявлено не было.