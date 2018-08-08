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    В Пентагоне допустили участие других стран в деле "о вмешательстве РФ"

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис предположил, что сразу несколько стран пытались воздействовать на результаты президентских выборов в США в 2016 году. По его словам, помимо обвиняемой Вашингтоном Москвы в итоги голосования вмешивались и «другие», передает Report.  

    «Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но совершенно точно, что Россия, пытались оказать влияние на ход голосования и испортить избирательный процесс», — цитирует Мэттиса агентство ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

    Расследование приписываемого России вмешательства в выборы президента США и якобы существовавшего сговора между Москвой и действующим главой Белого дома Дональдом Трампом ведется с 2016 года.

    На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.

    До сих пор никаких доказательств предъявлено не было.

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