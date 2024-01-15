В ПЕА состоялась встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан " – руководитель центрального аппарата Таир Будагов 15 января принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Оуэна Мерфи и члена основ

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан " – руководитель центрального аппарата Таир Будагов 15 января принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Оуэна Мерфи и члена основного состава миссии Доминика Хауэля.

Как сообщает Report, заместитель председателя ПЕА Таир Будагов выразил уверенность в том, что президентские выборы 7 февраля 2024 года пройдут в свободных, прозрачных и демократических условиях.

Глава миссии Оуэн Мерфи проинформировал о составе и деятельности миссии ОБСЕ.

T.Будагов выразил надежду на беспристрастность и объективность итогового отчета наблюдательной миссии ОБСЕ и пожелал успехов в их деятельности.