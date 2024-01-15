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В ПЕА состоялась встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

В ПЕА состоялась встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан " – руководитель центрального аппарата Таир Будагов 15 января принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Оуэна Мерфи и члена основ
Внешняя политика
15 января 2024 г. 20:05
В ПЕА состоялась встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан " – руководитель центрального аппарата Таир Будагов 15 января принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Оуэна Мерфи и члена основного состава миссии Доминика Хауэля.

Как сообщает Report, заместитель председателя ПЕА Таир Будагов выразил уверенность в том, что президентские выборы 7 февраля 2024 года пройдут в свободных, прозрачных и демократических условиях.

Глава миссии Оуэн Мерфи проинформировал о составе и деятельности миссии ОБСЕ.

T.Будагов выразил надежду на беспристрастность и объективность итогового отчета наблюдательной миссии ОБСЕ и пожелал успехов в их деятельности.

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Версия на английском языке ФотоNAP holds meeting with head of OSCE/ODIHR Election Observation Mission
Версия на азербайджанском языке ФотоYAP-da ATƏT DTİHB Seçki Müşahidə Missiyasının rəhbəri ilə görüş keçirilib

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