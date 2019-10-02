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В ПАСЕ проходит мероприятие, связанное с Азербайджаном - ФОТО

​В ПАСЕ проходит мероприятие, связанное с Азербайджаном - ФОТО

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проходит мероприятие, посвященное 100-летию со дня предоставления права голоса женщинам в Азербайджане.

Как сообщает французское бюро Report, собрание было организовано азербайджанской делегацией в ПАСЕ.

Мероприятие возглавили глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, докладчик ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шенак, глава секретариата Центризбиркома (ЦИК) Ровзат Гасымов, член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) Эльгун Сафарли, европейские парламентарии и другие официальные лица.

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