В ПАСЕ пресечена очередная провокация армян - ФОТО

На заседании Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была предотвращена провокация армянских депутатов.

Как сообщает французское бюро Report, в рамках летней сессии структуры армянский депутат Наира Зограбян попыталась обвинить азербайджанскую сторону в предоставлении неверных цифр.

Однако, председатель заседания призвал армянского парламентария быть сдержаннее и соблюдать формат вопросов и ответов.

В ответ армянскому депутату, автор отчета о гуманитарных правах и нуждах людей, ставших вынужденными переселенцами из своих стран в Европе Киллион Муньяма подтвердил цифры, приведенные на заседании заместителем председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики Фуадом Гусейновым по поводу азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

По его словам, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов составляет 600 000 человек.

К.Муньяма особо подчеркнул, что Нагорный Карабах и прилегающие 7 районов были территориями, население которых составляли азербайджанцы.

Автор отчета также посчитал необоснованными обвинения армянского депутата Т.Хайрапетян о неизучении позиции проживающих в Нагорном Карабахе армян и неучастии их при подготовке документа.

По его словам, отчет посвящен вынужденным переселенцам 4 стран, в том числе азербайджанским вынужденным переселенцам, и проживающие в Нагорном Карабахе армяне не имеют к этому никакого отношения.