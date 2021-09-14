В ПАСЕ предложили провести срочные дебаты по Афганистану

Срочные дебаты по ситуации в Афганистане могут пройти в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в конце сентября в Страсбурге

Срочные дебаты по ситуации в Афганистане могут пройти в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в конце сентября в Страсбурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Были запрошены срочные дебаты о ситуации в Афганистане, о возросшем миграционном давлении на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, а также о новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях", - отмечается в заявлении ПАСЕ.

Решение о проведении срочных дебатов, как и дебатов в текущем формате принимается в первый день работы при утверждении повестки сессии. Согласно регламенту ПАСЕ, в ходе сессии полагается проводить не более двух срочных дебатов и двух текущих, поэтому как минимум одна из "срочных" тем будет отклонена.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27 по 30 сентября в Страсбурге. Из-за продолжающейся пандемии она пройдет в гибридном формате при ограниченном присутствии на месте парламентариев. Основное внимание планируется уделить вопросам климата и окружающей среды, однако в повестке заявлены также дебаты о последствиях конфликта между Азербайджаном и Арменией.