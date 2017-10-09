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    В ПАСЕ не смогли избрать нового президента в первом раунде голосования

    Выборы проходят сегодня в рамках парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По итогам первого раунда голосования ни один из двух кандидатов на пост президента ПАСЕ не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов. 

    Как сообщает Report, выборы проходят сегодня в рамках парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

    Так, Стелла Кириакидес (Кипр) набрала 126 голосов, Эмануэлис Зингерис (Литва) - 84.

    Второй раунд голосования пройдет сегодня позднее. 

    Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.

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