В ПАСЕ не смогли избрать нового президента в первом раунде голосования

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По итогам первого раунда голосования ни один из двух кандидатов на пост президента ПАСЕ не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов.

Как сообщает Report, выборы проходят сегодня в рамках парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Так, Стелла Кириакидес (Кипр) набрала 126 голосов, Эмануэлис Зингерис (Литва) - 84.

Второй раунд голосования пройдет сегодня позднее.

Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.