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В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении

В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении 27 июля руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли меджлиса обратились к парламентам зарубежных стран.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 21:07
В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении

27 июля руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли меджлиса обратились к парламентам зарубежных стран.

Как передает Report, об этом сообщил отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В обращении говорится, что распространяемая в последнее время информация о якобы нехватке продовольствия и медикаментов для жителей армянской национальности, проживающих на территориях временной дислокации российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана, является политической манипуляцией, направленной на запутывание международного сообщества и нацеленной на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Отмечается, что закрытие сепаратистами предложенной Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию. Отмечается, что цель состоит в том, чтобы предотвратить реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество или максимально продлить этот процесс.

В конце обращения отмечается, что международное сообщество должно ответственно подходить к комментариям, не поддаваться на манипуляции армянской стороны и разъяснять Армении необходимость проявления лояльности к конструктивному диалогу.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın manipulyasiyaları barədə xarici ölkələrin parlamentlərinə müraciət ünvanlanıb

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