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В парламенте Великобритании выразили поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении

В парламенте Великобритании выразили поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении В парламенте Великобритании выражена поддержка совместному заявлению Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 23:03
В парламенте Великобритании выразили поддержку совместному заявлению Азербайджана и Армении

В парламенте Великобритании выражена поддержка совместному заявлению Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения от 7 декабря.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, член Палаты общин Дэвид Дукид в своем выступлении в парламенте назвал совместное заявление историческим событием. Он поинтересовался усилиями британского правительства в направлении достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Министр по делам Европы МИД Великобритании Лео Докерти отметил, что совместное заявление Азербайджана и Армении, подтверждающее намерение нормализовать двусторонние отношения, обнадеживает. Он подчеркнул, что Великобритания полностью поддерживает усилия сторон по достижению исторического и прочного мира.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Parlamentində Azərbaycanla Ermənistanın birgə bəyanatına dəstək ifadə olunub

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