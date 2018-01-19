В парламенте Великобритании почтили память шехидов 20 Января - ФОТО

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Лондон. 19 января. REPORT.AZ/ В парламенте Великобритании отметили годовщину трагедии 20 Января.

Как сообщает западное бюро Report, памятное мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Соединенном Королевстве и Европейским обществом Азербайджана, и состоялось при поддержке председателя межпарламентской дружеской группы Великобритания-Азербайджан, члена Британского парламента Боба Блэкмэна.

В мероприятии приняли участие члены палаты Лордов и Представителей Британского парламента, в том числе лорд Дэвид Эванс, Лорд Лесли Тонберг, представители дипкорпуса и азербайджанской диаспоры, а также общественные деятели.

Присутствующие были проинформированы о насилии и особой жестокости, проявленной советскими вооруженными силами по отношении к азербайджанскому народу, отмечена расправа над борцами за свободу.

Выступивший на мероприятии Боб Блэкмэн отметил, что во время событий 20 Января были убиты 300 азербайджанцев. Все они также были миролюбивыми людьми, которые желали жить в свободном обществе. Они отдали свои жизни за независимость Азербайджана и сегодня азербайджанский народ обязан им своей свободой.

Посол Азербайджана Тахир Тагизаде проинформировал участников мероприятия о причинах и результатах событий 20 Января. Доведя до внимания тот факт, что в Аллее Шехидов были похоронены также грузины, русские, евреи, а также представители других народов, Тагизаде отметил, что Азербайджан всегда был местом, где бок о бок в проживали многие этнические группы.

Затем присутствующие под умиротворяющую азербайджанскую музыку, исполненную талантливым азербайджанским таристом (исполнитель на таре - ред.), почтили память павших за свободу страны сыновей и дочерей Азербайджана.