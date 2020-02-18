В парламенте Украины рассмотрят вопрос признания геноцида Ходжалы

В Верховной Раде Украины ожидается обсуждение вопроса признания геноцида азербайджанцев в Ходжалы.

Об этом Report заявил председатель ОО "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" Хикмет Джавадов.

Х.Джавадов отметил, что он уже провел первичные обсуждения на эту тему с членами межпарламентской азербайджано-украинской группы и комитетом Верховной Рады по международным отношениям.

В ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса в комитете Рады.

"Характер и масштабы преступлений против населения г. Ходжалы четко указывают, что преступления совершены во время данной трагедии имеют все признаки геноцида. На сегодняшний день законодательные органы Чехии, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Румынии, Судана, Гватемалы, Шотландии и 19 штатов США приняли парламентские акты о признании геноцида в Ходжалы.

Признание же украинским парламентом трагедии, которая произошла в г. Ходжалы геноцидом, покажет международному сообществу поддержку и солидарность между нашими странами в необходимости достичь правосудия и наказать преступников и оккупантов", - заявил Х. Джавадов.