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В парламенте Турции состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида

В парламенте Турции состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида В Великом национальном собрании Турции 26 февраля состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 18:10
В парламенте Турции состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Великом национальном собрании Турции 26 февраля состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, памятная церемония, состоявшаяся в конференц-зале отдела по связям с общественностью парламента, прошла по инициативе Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV).

В мероприятии приняли участие руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, турецкие депутаты, член Комитета по внешней политике и безопасности при президенте Турции Айгюн Аттар, представители общественности.

Выступившие подчеркнули, что организаторы и исполнители геноцида в Ходжалы должны предстать перед Международным судом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə parlamentində Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib

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