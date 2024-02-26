В парламенте Турции состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида

В Великом национальном собрании Турции 26 февраля состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Великом национальном собрании Турции 26 февраля состоялось мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, памятная церемония, состоявшаяся в конференц-зале отдела по связям с общественностью парламента, прошла по инициативе Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV).

В мероприятии приняли участие руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, турецкие депутаты, член Комитета по внешней политике и безопасности при президенте Турции Айгюн Аттар, представители общественности.

Выступившие подчеркнули, что организаторы и исполнители геноцида в Ходжалы должны предстать перед Международным судом.