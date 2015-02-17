​В парламенте Техаса приняли новую резолюцию по трагедии в Ходжалы

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Член Палаты представителей американского штата Техас Джин Ву распространил резолюцию штата в связи с 23-ей годовщиной трагедии в Ходжалы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Азербайджан, об этом сообщает USAN - организация азербайджанской диаспоры США.

В резолюции отмечается, что резня мирного населения Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана была совершена в период карабахской войны армянскими вооруженными силами при поддержке российских военных.

"Это мрачное напоминание о преступлении, которое может произойти в период войны, и сохраняющейся необходимости развивать диалог и терпимость для того, чтобы избежать насилие", - говорится в резолюции.

Отмечается, что два года назад парламент Техаса принимал похожую резолюцию.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них - 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.