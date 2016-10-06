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    В парламенте Новой Зеландии создана Группа дружбы с Азербайджаном - СПИСОК

    Группа дружбы учреждена по инициативе посольства Азербайджана в Австралии и в то же время в Новой Зеландии

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Палате представителей, являющейся законодательным органом Новой Зеландии, учреждена межпарламентская группа дружбы Новая Зеландия-Азербайджан в составе из 8 депутатов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Австралийском союзе.

    Согласно информации, группа дружбы создана по инициативе посольства Азербайджана в Австралии и в то же время в Новой Зеландии.

    В состав группы вошли:

    1. Тодд Мюллер (Todd Muller) – председатель;

    2. Махеш Биндра (Mahesh Bindra);

    3. Джами-Ли Росс (Jami-Lee Ross);

    4. Дэвид Беннет (David Bennett);

    5. Стюарт Смит (Stuart Smith);

    6. Сара Диви (Sarah Dowie);

    7. Марк Митчел (Mark Mitchell);

    8. Эндрю Бейли (Andrew Bayley).

    Отметим, что в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики действует межпарламентская группа дружбы Азербайджан-Новая Зеландия в составе из 17 депутатов. Руководителем группы является депутат Ханлар Фатиев. 

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