В парламенте Новой Зеландии создана Группа дружбы с Азербайджаном - СПИСОК

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Палате представителей, являющейся законодательным органом Новой Зеландии, учреждена межпарламентская группа дружбы Новая Зеландия-Азербайджан в составе из 8 депутатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Австралийском союзе.

Согласно информации, группа дружбы создана по инициативе посольства Азербайджана в Австралии и в то же время в Новой Зеландии.

В состав группы вошли:

1. Тодд Мюллер (Todd Muller) – председатель;

2. Махеш Биндра (Mahesh Bindra);

3. Джами-Ли Росс (Jami-Lee Ross);

4. Дэвид Беннет (David Bennett);

5. Стюарт Смит (Stuart Smith);

6. Сара Диви (Sarah Dowie);

7. Марк Митчел (Mark Mitchell);

8. Эндрю Бейли (Andrew Bayley).

Отметим, что в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики действует межпарламентская группа дружбы Азербайджан-Новая Зеландия в составе из 17 депутатов. Руководителем группы является депутат Ханлар Фатиев.