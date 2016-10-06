В парламенте Новой Зеландии создана Группа дружбы с Азербайджаном - СПИСОК

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Палате представителей, являющейся законодательным органом Новой Зеландии, учреждена межпарламентская группа дружбы Новая Зеландия-Азербайджан в составе из 8 депутатов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Австралийском союзе.
Согласно информации, группа дружбы создана по инициативе посольства Азербайджана в Австралии и в то же время в Новой Зеландии.
В состав группы вошли:
1. Тодд Мюллер (Todd Muller) – председатель;
2. Махеш Биндра (Mahesh Bindra);
3. Джами-Ли Росс (Jami-Lee Ross);
4. Дэвид Беннет (David Bennett);
5. Стюарт Смит (Stuart Smith);
6. Сара Диви (Sarah Dowie);
7. Марк Митчел (Mark Mitchell);
8. Эндрю Бейли (Andrew Bayley).
Отметим, что в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики действует межпарламентская группа дружбы Азербайджан-Новая Зеландия в составе из 17 депутатов. Руководителем группы является депутат Ханлар Фатиев.
İlkin PirəliАвтор новости
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