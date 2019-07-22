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В комитете парламента Грузии требуют проведения закрытых слушаний в связи с комплексом "Кешикчидаг"

​В парламенте Грузии требуют провести закрытые слушания о "Кешикчидаг"

В комитете по вопросам диаспоры и Кавказа парламента Грузии требуется проведение закрытого слушания в связи с пещерно-храмовым комплексом "Кешикчидаг", расположенным на границе с Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим письменное обращение в комитет подали члены парламента, лидеры партии "Во имя справедливости" Эка Беселиа и Звиад Квачантирадзе.

В обращении отмечается, что, учитывая высокий государственный и общественный интерес к вопросу, необходимо привлечь к этому процессу функции контроля соответствующих комитетов парламента.

Депутаты надеются, что в ближайшие дни будут организованы закрытые слушания с участием членов пограничной комиссии и информация о ситуации вокруг пещерно-храмового комплекса "Кешикчидаг", информация о результатах переговоров и дальнейшей деятельности будет представлена членам парламента.

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