В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном

В парламенте Грузии принято решение "О группах дружбы".
Как сообщает грузинское бюро Report, за документ проголосовали 77 депутатов.
Согласно решению, группу дружбы с Азербайджаном, состоящую из 36 депутатов, возглавит вице-спикер Кахабер Кучава.
В группе дружбы также представлены председатели комитетов законодательного органа по внешним связям и региональной политике Николоз Самхарадзе и Созар Субари.
В группу вошел только один оппозиционный депутат, председатель партии "Граждане" Александр Элисашвили.