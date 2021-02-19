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В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном

В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном В парламенте Грузии принято решение "О группах дружбы".
Внешняя политика
19 февраля 2021 г. 15:48
В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном
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В парламенте Грузии принято решение "О группах дружбы".

Как сообщает грузинское бюро Report, за документ проголосовали 77 депутатов.

Согласно решению, группу дружбы с Азербайджаном, состоящую из 36 депутатов, возглавит вице-спикер Кахабер Кучава.

В группе дружбы также представлены председатели комитетов законодательного органа по внешним связям и региональной политике Николоз Самхарадзе и Созар Субари.

В группу вошел только один оппозиционный депутат, председатель партии "Граждане" Александр Элисашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentində Azərbaycanla dostluq qrupu yaradıldı

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