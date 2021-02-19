В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном

В парламенте Грузии принято решение "О группах дружбы".

В парламенте Грузии принято решение "О группах дружбы".

Как сообщает грузинское бюро Report, за документ проголосовали 77 депутатов.

Согласно решению, группу дружбы с Азербайджаном, состоящую из 36 депутатов, возглавит вице-спикер Кахабер Кучава.

В группе дружбы также представлены председатели комитетов законодательного органа по внешним связям и региональной политике Николоз Самхарадзе и Созар Субари.

В группу вошел только один оппозиционный депутат, председатель партии "Граждане" Александр Элисашвили.