В парламенте Грузии подняли вопрос об установлении бюста карабахскому сепаратисту

Тбилиси. 5 февраля. REPORT.AZ/ На первом заседании весенней сессии парламента Грузии поднят вопрос об установлении в Ахалкалаки бюста армянскому военному, карабахскому сепаратисту Михаилу Авагяну.

Как сообщает местное бюро Report, депутат парламента Азер Сулейманов в своем выступлении осудил установление бюста сепаратисту на грузинской земле и призвал правительство предпринять в связи с этим серьезные шаги.

Он спросил, почему 20 января, в День всенародной скорби в Азербайджане, на грузинской земле был установлен бюст врагу азербайджанского народа Михаилу Авагяну, руки которого запачканы кровью невинных людей?

"Самое худшее, что на церемонии открытия бюста принимали участие депутаты, предсетатель муниципалитета, мэр и посол Армении в стране. Это создало большое недовольство и ажиотаж среди народа", - сказал депутат.

А.Сулейманов также потребовал демонтажа данного бюста.

Прокомментировавший вопрос спикер парламента Ираклий Кобахидзе сказал, что у Грузии имеется ясная позиция в отношении соседних стран: "Мы уважаем интересы соседних стран и действуем согласно этим интересам. Если понадобится, мы проведем консультации с азербайджанскими коллегами и вместе примем решение для сохранения мирных условий по соседству".